Arturo “Turry” Macías, voz de Hoy, es suspendido por acusaciones de abuso sexual

Continúan surgiendo las denuncias públicas de acoso y abuso sexual en el medio artístico; esta vez por parte de la actriz Laura Pons, quien aseguró que cuando tenía 17 años, el locutor y voz de Hoy, Arturo “Turry” Macías abusó sexualmente de ella.

En entrevista con “Ventaneando”, Laura relató su terrible experiencia y aseguró que Macías se aprovechó de su situación y de la confianza que le tenía su familia.

Tras las fuertes acusaciones, el programa Hoy decidió romper el silencio y dar a conocer que Arturo Macías estará suspendido de la producción mientras las autoridades dictaminan la situación.

“Ante la acusación hecha por Laura Pons, y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de la producción de Hoy“, se lee en el comunicado.

Te puede interesar:

Arath de la Torre se entera de la muerte de un familiar en plena trasmisión de “Hoy”

“El Burro” Van Ranking reaparece en Cancún tras su salida del programa ‘Hoy’

Recordemos que Macías, conocido por sus compañeros como “Turry”, prestaba su voz para las cápsulas informativas y las distintas secciones del programa.

Laura Pons acusa a Arturo “Turry” Macías de abuso sexual

De acuerdo a las declaraciones de Pons, Arturo Macías la llevó a un motel a base de engaños.

“El me dijo: ‘Vamos a comer y al cine, como amigos, a pasar un rato y nada más’. Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’ Mi sorpresa fue que me llevó a un motel”, relató.

Entre lágrimas, la actriz reveló que procedería legalmente, y la razón de no haberlo hecho antes era porque no se sentía segura de hacerlo.

“Me daba mucha vergüenza, miedo, terror, también me sentía como apantallada, como de que ‘pues es Arturo Macías, locutor y así’, a él no le van a hacer nada, yo como que soy muy… a mí ni quien me pele, quién me va a hacer caso”, finalizó.

Hasta el momento, Arturo “Turry” Macías no ha hecho ninguna declaración sobre las acusaciones en su contra ni las acciones que el programa Hoy ha tomado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.