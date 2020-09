Arturo Peniche se divorcia tras 38 años de matrimonio.

Arturo Peniche reveló que la pandemia por coronavirus aceleró su divorcio con Gabriela Ortiz, con quien llevaba 38 años de casado. El actor dijo que sentía que estaba estorbando. Dentro de una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Peniche explicó que lleva aproximadamente un mes y medio separado. Contó que cuando su pareja vio demasiados defectos en él, decidió quitarse de su camino.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras… Siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo”, reveló. Asimismo, expresó que a pesar de la separación no tiene pensado divorciarse, pues no quiere fracasos en su vida.

Te puede interesar:

Arturo Peniche revela fotos inéditas junto a Edith González

Arturo Peniche confesó que besar a Thalía era todo un martirio

Arturo Peniche se divorcia tras 38 años de matrimonio.

“Duele a madres. Ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… Jamás me voy a divorciar. A lo mejor si ella –lo quiere– me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”. Arturo Peniche reveló que pidió a sus hijos que se mantuvieran neutrales tras la decisión de separarse. Sin embargo, sus hijos están tristes y preocupados. “Les dije que se mantuvieran neutral, no les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo. Me hace sentir eso, la molesto hasta con la verdad, ya no quiero ofenderla”, añadió el actor.

Según contó, decidió separarse porque en medio del coronavirus y los contagios que tuvieron su esposa, hijos y más integrantes de su familia. No pudo estar presente físicamente -para evitar que también se contagiara-. Sin embargo, estuvo atento de la salud de todos en todo momento, acción que para su esposa no fue suficiente. “Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí, no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y feria”, explicó Arturo Peniche.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.