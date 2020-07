Arturo Peniche de luto por el Covid-19. El reconocido actor revela que fallecieron 4 familiares y lo más duro es que todos murieron en el mismo mes…

Arturo Peniche sufrió directamente los horrores de la pandemia luego de que cuatro de sus familiares contrajeron Covid-19 y, lamentablemente, perdieran la vida; uno más continúa en la lucha.

El reconocido actor compartió la noticia para Las Estrellas y aseguró que lo más duro es que todos murieron en el mismo mes.

“Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido. He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro”, reveló.

Aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a sus seguidores, quienes espera que se cuiden en este momento tan difícil.

“No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes; no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad”.

“Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada”, agregó.