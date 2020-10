Arnold Schwarzenegger pasea después de ser operado del corazón.

El actor y político de 73 años de edad, Arnold Schwarzeneger, sorprendió a sus fanáticos la tarde de ayer, Pues dio a conocer en su Twitter que fue operado por tercera vez del corazón. Lo increíble no es tanto que haya sobrevivido a una intervención tan sensible como una renovación de una válvula aórtica. Sino que no se hospedó, no lo mandaron a reposar, ni algo por el estilo, al contrario, recién operado el hombre salió a dar un paseo.

“Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica que va junto con mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de sus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!”.

Luego de su aparición en la última película de Terminator y sus actividades políticas y sociales, Arnold se había escondido de la luz pública. El confinamiento por coronavirus lo hizo en California pero ahora se mudó a Cleveland para poder atenderse del corazón.

A nadie le cabe duda alguna de que este modelo de Terminator, ya está viejo, pero no obsoleto.

