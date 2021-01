Tras varios días manteniéndose con bajo perfil, el actor estadounidense Armie Hammer rompe el silencio sobre las acusaciones de agresión sexual y canibalismo.

Recordemos que Hammer fue tendencia en redes luego de que circularan una gran cantidad de mensajes subidos de tono en los que el actor contaba sus fantasías sobre abuso, BDSM y canibalismo.

Incluso parecía que Hammer conocía a las madres de las mujeres con las que tuvo relaciones extra maritales.



Los ss muestran conversaciones sexuales con mujeres, pero también muestran las fantasías de violación y canibalismo de Hammer. pic.twitter.com/NXhbQRhgLo — Lilo (@HistorywithLilo) January 12, 2021

“Soy 100 por ciento caníbal” se puede leer en uno de los mensajes luego de supuestamente admitir querer comer el corazón de una mujer. Dicha afirmación lo convirtió en tendencia mundial en Twitter.

Sin embargo, en un comunicado publicado por Variety, Armie califica las acusaciones como “estúpidas” e informa su salida de la película “Shotgun Wedding”, largometraje en el que se encontraba trabajando.

“No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”, declaró.

Asimismo, un portavoz de Shotgun Wedding anunció que Hammer ha abandonado el proyecto y que otro actor será elegido para su papel.

Shotgun Wedding, cinta en la que Armie Hammer compartía pantalla con Jennifer Lopez, está dirigida por Jason Moore y se espera que en los próximos meses anuncie quién tomará el papel de Hammer.

Armie Hammer obtuvo reconocimiento por su participación en la película “Call me by your name”, tras interpretar el papel de Oliver junto al actor franco-estadounidense, Timothée Chalamet.

