Luego de ser denunciado públicamente por una supuesta violación en el año 2017, Armie Hammer está siendo investigado por la Policía de Los Ángeles (LAPD).

La noticia fue confirmada por la oficina de delitos sexuales de la policía, indicando que el expediente se abrió el 3 de febrero, luego de recibir un reporte que coincide con una denuncia pública reciente.

Recordemos que el pasado jueves, se llevó a cabo una conferencia de prensa por una mujer, representada por la abogada Gloria Allred.

Durante dicho evento, la víctima acusó a Hammer de violarla durante varias horas así como de otros “actos violentos” sin consentimiento. Todo esto durante una relación extramarital que mantuvo con ella.

Además del daño físico, la mujer de 24 años indicó que sufrió abuso “mental y emocional” a manos de Armie Hammer.

Te puede interesar:

Armie Hammer es acusado de canibalismo y agresión sexual

A pesar de la famosa rueda de prensa, la abogada de la afectada señaló que no se presentó una denuncia contra Hammer. Pero, dieron a conocer su historia para que la justicia decida “tomar cartas en el asunto”.

Esta no es la primera vez que Armie Hammer se encuentra bajo el ojo del huracán. A principios de enero el actor fue acusado de canibalismo y agresión sexual.

En ese entonces, la estrella de “Call Me By Your Name” negó cualquier tipo de acusación, sin embargo, perdió muchos de los proyectos en los que participaría el resto del año. Entre ellos, una película junto a Jennifer López.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.