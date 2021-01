Armie Hammer es acusado de canibalismo y agresión sexual

El actor Armie Hammer se hizo tendencia en redes debido a una serie de screenshots en los que “admite ser caníbal”. La veracidad de dichas capturas aún no ha sido comprobada.

Las imágenes con los comprometedores mensajes fueron compartidas por múltiples usuarios a través de Instagram, pero una de las que recibió mayor atención fue @houseofeffie.

Todo lo que sabemos hasta ahora de las acusaciones de canibalismo y abuso a Armie Hammer: pic.twitter.com/DAq0boYDM9 — Lilo (@HistorywithLilo) January 12, 2021

Al parecer, Hammer habría estado engañando no solo a su ex esposa sino también a estas mujeres durante muchos años. Asimismo, el usuario asegura que el actor las manipulaba haciéndoles creer que se divorciaría de Elizabeth Chambers, con quien contrajo matrimonio en 2010.

Armie Hammer es acusado de canibalismo

En los mensajes compartidos por el usuario de instagram, Armie Hammer confirma tener relaciones con ellas y a su vez hacer “realidad” sus oscuras prácticas sexuales, en las que “bebía su [email protected]”.

Te puede interesar:

Marvel: Kevin Feige confirma que “Deadpool 3” será parte del UCM

Fans piden a Marvel cambiar el logo de “Punisher” tras ataque al Capitolio

Si bien el actor no ha hecho ningún comentario al respecto de manera pública, a través de Twitter circula un audio en el que supuestamente Hammer da su versión de los hechos.

Y este es el audio que mencioné, claramente es su voz reconociendo la existencia de estos mensajes pero (lo repito) los justifica diciendo que están sacados de contexto y que solo lo dijo por la "calentura del momento", lo cual no le quita lo enfermizo.pic.twitter.com/k34CXSzsqt — 𝐤𝐚𝐭𝐲 (@thebiebermuse) January 13, 2021

Durante el clip de 50 segundos, el supuesto Hammer confiesa que los mensajes sí fueron enviados por él, a una mujer con la que mantuvo una relación extramarital. Sin embargo, no hace comentarios sobre la práctica de canibalismo de cual se le acusa.

Armie Hammer obtuvo reconocimiento tras por participación en “Call me by your name” al interpretar el papel de Oliver en 2017. Por el mismo proyecto recibió nominaciones para un Critics’ Choice Award, un Independent Spirit Award y un Golden Globe Award como mejor actor de reparto.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.