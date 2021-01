Tal parece que la polémica está lejos de dejar al actor Armie Hammer, pues luego de haber sido acusado de abuso y canibalismo, se reportó que habría abandonado su participación en la serie “The Offer”.

La noticia se dio a conocer a través de Variety, quien además reveló que al intentar contactar a los representantes de Hammer y Paramount, no hubo respuesta.

“The Offer” es el segundo proyecto que Hammer deja luego de la gran polémica en la que se vio envuelto a inicios del mes de enero.

En esta serie, producida por la compañía Paramount, Hammer interpretaría a “Al Ruddy”, el célebre productor de El Padrino, por al menos 10 episodios. Sin embargo

Recordemos que a principios de este mes se filtraron supuestos mensajes enviados por el actor; estos hablaban sobre “fantasías sexuales perturbadoras”, informó en ese entonces Deadline.

En los mensajes compartidos por el usuario de instagram, Armie Hammer confirma tener relaciones con ellas y a su vez hacer “realidad” sus oscuras prácticas sexuales, en las que “bebía su [email protected]”.

Este no es el primer proyecto que Armie Hammer abandona desde su polémica. A la lista se le suman: la cinta “Shotgun Wedding”, que protagonizaría a lado de Jennifer Lopez y “Gaslit”, serie que contará con las actuaciones de Julia Roberts y Sean Penn.

Armie Hammer obtuvo reconocimiento tras su participación en “Call me by your name”, por interpretar el papel de Oliver en 2017. Por el mismo proyecto recibió nominaciones para un Critics’ Choice Award, un Independent Spirit Award y un Golden Globe Award como mejor actor de reparto.

