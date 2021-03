El ex integrante de “Solo para Mujeres”, Armando González ‘El Muñeco’ causó polémica luego de revelar que su ex pareja, Lorena Herrera, lo violentó durante su relación.

En una reciente entrevista con el programa Ventaneando, el fisicoculturista señaló que no todo fue miel sobre hojuelas durante su romance con Herrera.

Armando comenzó relatando que su relación con Lorena Herrera se dio cuando ella estaba en la cima de su carrera, cosa que considera influyó en los maltratos.

“Lorena, en aquel tiempo cuando yo andaba con ella, estaba en un momento en donde estaba en lo más alto en fama, todo el mundo la buscaba y todo eso”, recordó.

“Creo que en algún momento la agarré en una mala situación y sí me dio una cachetada una vez y (en otra ocasión) otra cachetada. Le dije, la última vez, que no me volviera a dar una cachetada, porque si no ya no íbamos a continuar”, agregó.

Armando González condena la violencia doméstica

Sobre la violencia, Armando González recalcó que jamás ha recurrido a ella y por esta razón condena a las personas que deciden resolver sus conflictos de esta manera.

“He sido víctima de violencia. A mí, mi mamá y mi papá me enseñaron a nunca faltar el respecto a una mujer. Mi mujer actual también me dio dos cachetadas; ya tengo ese rollo, que tengo que recibir dos cachetadas para poderme involucrar bien”.

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que el Armando ha sufrido violencia doméstica. De acuerdo a sus declaraciones, la mamá de su hijo también lo agredió.

“Me rompió un vaso un día en la boca, me aventó otro vaso, me abrió por acá, me intentó picar. Siempre han existido cosas así. He padecido mucho de violencia de las mujeres”.

A pesar de las fuertes acusaciones, Lorena Herrera no se ha pronunciado al respecto.

