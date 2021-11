Aristeo Cázares será el siguiente ELIMINADO de MasterChef Celebrity México según filtración

El famoso reality show culinario de MasterChef Celebrity México continua provocándonos emoción en cada uno de sus nuevos episodios pues cada vez estamos más cerca de la recta final.

Actualmente solo vemos en la competencia a 8 famosas celebridades ser parte de la primera temporada de este exitoso programa y muchos fanáticos esperamos que gane nuestro participante favorito.

Los fanáticos esperábamos que las cuentas oficiales de spoilers nos revelaran cada semana el nombre del participante que sería el elegido para salir, sin embargo, esto no había pasado hasta hoy.

¿Aristeo Cázares será el siguiente ELIMINADO de MasterChef Celebrity México?

Recientemente la cuenta oficial de La Comadrita reveló que el próximo eliminado del reality show culinario será el famoso atleta y conductor mexicano Aristeo Cázares.

Como sabemos, Aristeo ha logrado sorprendernos con cada uno de sus platillos, pues en repetidas ocasiones los jueces del reality han demostrado su asombro por su increíble sazón.

Entre risas, el propio atleta originario del estado de Veracruz, de 26 años, ha confesado que podría tratarse de la suerte, pues desde que comenzó el programa él mencionó que no sabía cocinar.

Definitivamente hemos visto en MasterChef Celebrity México que los participantes han mejorado en sus platillos gracias a las recomendaciones de los chefs como lo hizo Aristeo Cázares.

Lamentablemente esto no lo ayudará a ganar el reality, pues según los spoilers el querido atleta deberá despedirse de la competencia culinario, sin embargo, aún no sabremos cuál es la razón de su eliminación por lo que te sugerimos no perderte el próximo capítulo.

Recuerda que el siguiente episodio se estrenará este viernes 19 de noviembre en punto de las 7:30 de la noche por medio de la programación de Azteca UNO.