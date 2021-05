Luego de casi 20 años, Ariel López Padilla decidió regresar a la televisora que lo vio desarrollarse como actor: Televisa. Así lo dio a conocer él mismo, a través de sus redes sociales.

El actor de la pantalla chica recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la noticia de su regreso a los foros de Televisa. ¿Cómo lo hizo? Por medio de una fotografía que no tardó en recaudar miles de likes y comentarios.

“Hoy. Regresando a Televisa. 20 años después“, escribió el actor para acompañar la imagen en la que se le ve posar frente a las instalaciones de Televisa San Ángel.

Si bien Ariel López Padilla destapó su regreso, no indicó cuál fue la causa de este. Sin embargo, esto no detuvo a los seguidores del actor, quienes no tardaron es hacer algunas especulaciones.

Una de ellas fue la posibilidad de que se muestre en una nueva faceta: la de conductor. Por otro lado, varios aseguran que se mantendrá en el ámbito que se ha visto por años, las telenovelas.

Sin embargo, López Padilla no soltó prenda y solo confirmó que su regreso a Televisa se debe a un proyecto muy prometedor y que logrará impulsar su carrera.

Durante su paso por Televisa, el actor realizó un sinfín de melodramas que lo catapultaron y posicionaron como uno de los mejores actores.

Algunas de ellas fueron: “La Pícara Soñadora“, “Clarisa”, “Corazón Salvaje”, “Prisionera de amor” y “Caminos cruzados”, por mencionar algunas.

