La actriz y cantante estadounidense Ariana Grande ha sorprendido a sus fanáticos con la noticia de su participación como coach en la temporada número 21 de “The Voice“.

A través de sus redes sociales, la cantante de 27 años reveló que se incorporará a la producción del exitoso show de televisión, en lugar de Nick Jonas.

“¡Sorpresa! ¡Estoy más que contenta, honrada, emocionado de unirme a Kelly Clarkson, John Legend y Blake Shelton (los demás coaches del programa) la próxima temporada ~ temporada 21 de NBC The Voice. Nick Jonas, te extrañaremos“, anunció Ariana Grande en su cuenta de Instagram.

“¡Me siento muy honrada y emocionada de unirme a la familia de The Voice! He sido una gran admiradora del programa durante tanto tiempo”, indicó Ariana Grande.

Te puede interesar:

¡Ariana Grande revela cómo es su verdadero cabello!

Ariana Grande pide orden de restricción contra fan acosador

Además del mensaje, la intérprete de Dangerous Woman compartió una fotografía en donde posa al lado de la famosa silla roja de juez en La Voz Estados Unidos.

De acuerdo al portal de noticias Page Six, Ariana estaría sustituyendo a Nick Jonas durante la temporada 21 de The Voice. Sin embargo, esto no significa que el cantante se va permanentemente de la producción.

“Ella está reemplazando a Nick Jonas, quien es un coach en la temporada actual, pero él no se irá para siempre. Nick permanecerá en rotación con otras estrellas que han aparecido en el programa. Lo más probable es que vuelva pronto”, indicó una fuente al medio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.