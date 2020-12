Ariana Grande llega a Netflix con su propio documental

La cantante y actriz Ariana Grande llega al Netflix con su propio documental “excuse me, i love you” este 21 de diciembre.

Hace mucho la intérprete de “7 rings” anunció por medio de su cuenta de Instagram que hará con documental que se podrá ver por Netflix.

La cantante estadounidense llegará hasta la plataforma a mostrarnos uno de sus conciertos de la gira “The Sweetener World Tour”.

Este 21 de diciembre será el estreno del documental “excuse me, i love you” en la plataforma.

Ariana ha hecho publicaciones en su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la noticia y para agradecerle a todos sus fans por el apoyo que le han brindado.

Ariana Grande estrenará “excuse me, i love you” en Netflix este mes

“Lanzar esto es una carta de amor para todos ustedes, de celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años”, añadió la cantante.

“Sé que este proyecto solo captura un concierto (…), pero quería darles las gracias a todos por mostrarme en lo que llevo de vida más de lo podría haber soñado.

Hacer música y todo esto ha sido todo lo que he conocido o en lo que me he enfocado por completo de manera consistente durante mucho tiempo. Y aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo simplemente lo eternamente agradecida que estoy”, escribió la también actriz.

Te puede interesar:

¡Ariana Grande revela cómo es su verdadero cabello!

Mhoni Vidente anunció muerte de Ariana Grande

El tráiler será estrenado este jueves por medio de las cuentas oficiales de Ariana Grande o de Netflix.

Sin duda, Ariana Grande es una de las artistas pop más grandes del momento y seguramente “excuse me, i love you” será un gran éxito tanto como ella.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen