Ariadne Díaz se contagió de Covid-19 por segunda ocasión

La actriz Ariadne Díaz ha sido víctima del coronavirus por segunda ocasión, así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales este sábado.

La estrella de televisión decidió compartir la noticia por medio de su cuenta de Instagram, luego de unas semanas de ausencia en esta plataforma.

Acompañada por su hijo Diego, Ariadne confesó que esta vez la enfermedad fue distinta, pues presentó más síntomas que en su primer contagio.

“Tuve Covid nuevamente, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy bien. Me siento mucho mejor”, relató la actriz de “La mujer del Vendaval”.

La prometida de Marcus Ornellas aseguró estar agradecida de haber librado una vez más el virus que tiene en emergencia sanitaria la mundo entero desde mayo del 2020.

Díaz también confirmó que de nueva cuenta, ni Marcus ni su hijo Diego dieron positivo a la prueba Covid.

Ariadne Díaz junto a su pareja, Marcus Ornellas y su hijo Diego.

“Cabe mencionar que de las cosas que más agradecida me hacen sentir es que este niño y su papá han salido negativos, las dos veces se han sentido perfectos”, señaló.

Ariadne Díaz compartió las noticias de su primer contagio en diciembre del año pasado, durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Señaló que sus síntomas habían sido casi imperceptibles.

La actriz se ha sumado a la lista de famosos que han sido contagiadas de Covid-19 más de una vez, sin embargo, es una de las pocas que ha tenido la suerte de superar la enfermedad sin ningún problema.

