Luego de muchas especulaciones por su salida de “Malverde”, Ariadne Díaz decidió romper el silencio y revelar las verdaderas causas de su polémica decisión.

A través de unas historias de Instagram, la actriz decidió poner fin a los rumores y confesó que fue su incertidumbre ante la ausencia de Fernando Colunga, lo que la orilló a “bajarse del barco”.

“En ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Por eso, porque yo no sabía quién iba a ser el protagonista, pues decidí también bajarme del barco”, señaló.

Recordemos que varios días después de la salida de Colunga, se anunció que el actor que tomaría su lugar sería Pedro Fernández. En algunos portales se llegó a especular que debido a una mala relación con él, Ariadne decidió dejar su papel.

Díaz aprovechó para rechazar por completo ese rumor, asegurando que al momento de su salida, aún no se sabía quien ocuparía el lugar de Colunga.

“Ahora creo que ya está definido quién va a ser, pero en aquel momento no, y todo era muy incierto, realmente esa fue la decisión. Me hubiera encantado estar, pero no podía estar en un proyecto con los ojos cerrados, sin saber quién sería el protagonista, todo el peso recae sobre él”, puntualizó.

El nuevo elenco de Malverde tras la salida de Ariadne Díaz y Fernando Colunga

Primeras imágenes de Pedro Fernández como “Malverde: el santo patrón”.

Te puede interesar:

Fernando Colunga sale de “Malverde: el santo patrón”

Arrancan grabaciones de la sexta temporada de Shark Tank México

Ahora no solo es de conocimiento público que Pedro Fernández será el protagónico masculino, para ocupar el lugar de Ariadne Díaz se suma la actriz Carolina Miranda.

Además, la producción contará con las participaciones de Mark Tacher, Isabella Castillo, Sofía Castro, Ivonne Montero, Alejandro Nones, Luis Felipe Tovar y Candela Márquez.

Con “Malverde”, la actriz Ariadne Díaz habría hecho su gran regreso a la televisión después de un largo periodo fuera de los foros.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen