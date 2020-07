¡Ari Borovoy enfrente 13 demandas por mala paga!🤦‍♂️🤦‍♂️

Ari Borovoy enfrente 13 demandas por mala paga. Vaya escándalo en el que se encuentra envuelto el que alguna vez fuera considerado el resucitador de carreras…

¿Ari Borovoy y su hermano podrían ir a prisión? Actualmente Bobo Producciones, empresa del integrante de OV7, enfrenta 13 demandas.

Así lo dio a conocer la parte legal de los empleados que han emprendido acciones legales contra los hermanos Borovoy.

“Incluso talento, no te puedo decir nombres porque todavía no los represento, pero no solamente talento, sino proveedores de servicios en donde caen en este mismo círculo y empleados”.