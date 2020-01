¡Aracely Arámbula y Fernando Colunga se reencuentran!

Una de las parejas protagónicas que gustó mucho fue la de Aracely Arámbula y Fernando Colunga.

Ambos protagonizaron la telenovela ‘Abrázame muy fuerte’ hace 20 años, la cual tuvo muchísimo rating cuando se trasmitió por Televisa.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram el reencuentro que tuvo con Fernando Colunga.

El reencuentro se dio en la primera edición del festival de cine Cana Dorada que se realizó en República Dominicana el fin de semana pasado.

Aracely Arámbula aparece junto a Fernando Colunga luciendo los dos espectaculares:

“Miren que lindo encontrarme con mi queridísimo Fer Colunga, les comparto la foto que tanto querían ver en @Canadoradafestival, muchos besos adorada Arafamilia”, comentó la actriz en la fotografía.

Uno de los motivos por lo que la actriz acudió al evento fue porque recibió el premio como Mejor Actriz Protagónica Internacional.

Coincidió con Fernando Colunga, quien asistió debido a que con este proyecto, hace su gran debut como productor de un evento de esta naturaleza.

Donde busca impulsar al cine internacional, sino también al país sede como un buen lugar para albergar producciones de todas partes el mundo.

Fernando Colunga: ‘Hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal’

Uno de los actores consentidos por el público es Fernando Colunga, que tras tener un rotundo éxito en las telenovelas lleva varios años alejado de la pantalla chica.

Sin embargo, el actor ha dejado a las personas impactadas al reaparecer en el programa ‘Esta noche Mariasela’ de República Dominicana , donde habló como nunca sobre su vida privada.

La conductora cuestionó al actor sobre el por qué cuando no está frente a las cámaras, y no se sabe mucho de su paradero:

“No tengo redes sociales (…) A mí me gusta atender primero a la gente, (…) la gente que me hace el favor de seguirme, que se dan cita en mi página www.colungateam.com, ellos saben que a mí me gusta atenderlos, y me gusta tratar de ser una gente que esté con ellos, yo no tengo tiempo en verdad, de poderlos atender como se merecen a veces a través de una red social y para atenderlos a medias prefiero no hacerlo porque a mí me gusta hacer las cosas bien”, dijo el actor.

