Luego de varios meses de especulaciones, la actriz Aracely Arámbula reveló en un comunicado que no será parte de la bioserie de Luis Miguel, padre de sus hijos y con quien mantuvo una relación durante 6 años.

En un comunicado retomado por el programa de espectáculos Ventaneando, la actriz respondió a los cuestionamientos sobre su posible aparición en “Luis Miguel: la serie”.

Aunque no a todos les gustó su respuesta, Arámbula indicó que su relación con el cantante no será retomada en la popular producción. Esto debido a que “ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios“.

Además, la protagonista de “La Doña” aseguró que “nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficticia en la serie intitulada LUIS MIGUEL”.

De acuerdo a la estrella, la razón detrás de su decisión es cuidar su vida privada y la de su familia.

Te puede interesar:

Aracely Arámbula sorprende con fotos al desnudo por su cumpleaños 46

Aracely Arámbula presume a su hijo con Luis Miguel

“Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona. Más aún, cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública”, agregó Aracely Arámbula.

Además de compartir la noticia, la actriz destapó que está preparando un libro de memorias en donde abordará algunos de los momentos importantes de su vida: desde lo profesional a su maternidad.

“De esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”, concluyó Arámbula.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen