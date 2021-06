Aracely Arámbula rechazó “jugosa” oferta de Televisa; esta fue la razón

La guapa y talentosa Aracely Arámbula reveló que a pesar de haber recibido varias ofertas para volver a la pantalla chica, estas fueron rechazadas por una poderosa razón. ¡Sigue leyendo para enterarte!

A través de un live en Instagram, la actriz reveló que recibió la oferta para un papel protagónico en la empresa que le dio su primera oportunidad, Televisa.

Sin embargo, Arámbula confesó que sus nuevos proyectos le han impedido aventurarse de nuevo en la pantalla chica, hecho que la puso muy triste ya que le encantaría regresar a dicha televisora.

“Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención, pero lo rechacé“, detalló la ex pareja de Luis Miguel.

Aunque la propuesta le pareció interesante, reiteró que sus proyectos actuales (incluida una obra de teatro) le impiden regresar a la “fábrica de sueños”.

Te puede interesar:

Aracely Arámbula será la nueva conductora de MasterChef Latino

Aracely Arámbula presume a su hijo con Luis Miguel

“Desafortunadamente tuve que decir que no con el dolor de mi alma a un productor que quiero mucho, mucho, de Televisa, pero justamente se cruzan las fechas del teatro con la telenovela y sobre todo con la salida al aire, entonces no se puede”, agregó.

Asimismo, la protagonista de “La Dueña” habló sobre la posibilidad de regresar a las pantallas con una tercera entrega de dicha historia.

“Yo por mí estaría haciendo La doña 3, pero es una decisión de la televisora, no es mía. Y no es precisamente porque no funcionara. La novela ahora sí que La doña 2 fue una novela muy buena, primero que nada, la primera temporada fue muy exitosa, la segunda también gracias a ustedes y la tercera se atravesó la pandemia y ha sido complicado”, concluyó la famosa de 46 años.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.