En medio del furor que ha causado el estreno de la segunda temporada de su bioserie, Luis Miguel vuelve a ser noticia, pero no por la razón que crees; su ex pareja, Aracely Arámbula, tomará acciones legales en su contra por no pagar la manutención de sus hijos.

La noticia sobre la posible demanda fue dada a conocer por el abogado de la actriz, Guillermo Pous, en una entrevista con el programa “Ventaneando”.

Allí, el jurista afirmó que tras el incumplimiento de Luis Miguel como padre de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula desde finales del año 2019 se demandará al famoso.

“Es bien sabido que desde finales de 2019 y principios de 2020, la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, indicó Pous.

Si bien Aracely Arámbula se está haciendo cargo de sus hijos con algunos ahorros, estos se han ido reduciendo como resultado de la pandemia por coronavirus.

“Desde el año pasado, hasta el día de hoy, los gastos al cien por ciento han sido cubiertos por la Sra. Aracely Arámbula“, señaló.

Asimismo, Guillermo Pous aclaró que el único contacto que mantienen con Luis Miguel es a través de su abogado, el Licenciado Heredia. La premisa que han manejado es: “no hay dinero para pagar”.

“Nosotros tenemos contacto con el señor -Luis Miguel- a través del licenciado Heredia. Por ello, no se tiene una verdad absoluta sobre la negativa, si no se entera o lo omite“, concluyó el jurista.

