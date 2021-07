Aracely Arámbula asegura que vivió una “historia hermosa” con Luis Miguel

Como pocas veces desde su divorcio, Aracely Arámbula habló sobre su relación con el “Sol de México”, Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos y vivió más de una década. ¡Entérate de los detalles!

Fue durante su participación en el programa digital de Cinthya Coppeli que la protagonista de “La Doña” contó su historia de amor con el cantante más codiciado de México.

De acuerdo a sus declaraciones, Arámbula solo tiene buenos comentarios sobre Luis Miguel. A pesar de las batallas legales que han tenido por la manutención de sus hijos, aseguró tiene mucho respeto por él y el amor que se tuvieron.

“La familia es lo más importante y jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá. Jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos“, aseveró.

Asimismo, explicó que: “no voy a hacer ningún mal comentario porque lo respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel. Yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así lo fue. Las cosas a veces no pueden seguir por cualquier razón, pero no por eso vas a estar triste“.

Además, Aracely Arámbula fue cuestionada sobre su relación con Luis Miguel y si en algún momento estaría dispuesta a compartir un poco más sobre ella.

“Es una historia muy hermosa. Me gustaría un libro de memorias, primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya la saben. Les he contado ciertas cosas, pinceladas como la presentación que hizo su papá, cuando dijo ‘es niño y se llamará Miguel’, la foto en la que está en mi vientre Daniel. Ellos ven todo eso, que es una belleza”, expresó la guapa actriz.

¿Por qué Aracely Arámbula rechazó participar en la serie de Luis Miguel?

Otro de los temas sobre los que la actriz habló fue su ausencia en la polémica bioserie de su ex pareja. Al respecto, Aracely detalló que prefirió no hacerlo porque estaría lucrando con sus recuerdos, algo que no le pareció.

“La productora me buscó cuando estaba en ‘La Doña’ y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero decidí que no porque ellos están lucrando con esos recuerdos. Primero les pedí que no quería salir, que la tocaran antes porque no quería que nos pusieran a mí y a mis hijos porque es algo muy bello”, contó.

