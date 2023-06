Anuncian artistas para Corona Capital 2023

El festival de música Corona Capital 2023, reveló este lunes su cartel de artistas y agrupaciones que estarán presentes en el evento, que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en su decimotercera edición.

Por segunda ocasión, el festival se celebrará durante tres días, el 17, 18 y 19 de noviembre, desde la curva 4 del Autódromo.

El Corona Capital se encarga desde el 2010, de reunir a los exponentes musicales más populares, en donde se han presentado en conciertos artistas como Miley Cyrus, Paramore y Lil Nas X.

La preventa estará disponible a partir del 9 de junio, y se espera que los próximos días sea la venta general a través de la plataforma de Ticketmaster.

Los organizadores del evento todavía no revelan los precios para los boletos que se ofertarán este año.

¿Quiénes estarán en el Corona Capital 2023?

Viernes 17 de noviembre:

Arcade Fire, Pulp, Automatic, Alanis Morissette, Belako, Boywithuke, Britanny Howard, Brooks Nielsen, Caroline Rose, Claud, Fenne Lily, Fitz and The Tantrums, Fleet Foxes, Hannah Storm, The Hives, Hot Chip, Kennyhoopla, Mild Minds, Mother Mother, Muna, Orion Sun, Phoenix, Rossevelt, Sampa The Great, Soccer Mommy, Sofie Royer, The Walkmen, Two Door Cinema Club, Unknow Mortal Orchestra y Yard Act.

Sábado 18 de noviembre:

Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to mars, Alice Ivy, Atarashii Gakko, Barns Courtney, Ben Howard, Billie Marten, Black Kids, Dean Lewis, Fever Ray, Fletcher, Giant Rooks, Jawny, Jungle, Kasabian, Kim Petras, Kimbra, The Lathums, Lauv, Metronomy, Nation of Launguage, Neil Frances, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Rebbeca Black y Tessa Violet.

Domingo 19 de noviembre:

The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Amazons, Arlo Parks, Berlin, The Breeders, D4VD, DEHD, Feist, Goose, Grace Ives, Gracie Abrams, The Happy Fits, Ladytron, The Limineers, Naim Palm, NF, Noel Gallaghers, Off!, Sleater-Kinney, Sylvan Esso, Tennis, The Twilight Sadm Zhu, The Lumineers.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ