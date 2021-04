Anthony Hopkins celebró su triunfo en los Oscar bailando con Salma Hayek

La ceremonia de los Premios Oscar 2021 estuvo llena de sorpresas, siendo una de ellas la ausencia del ganador a Mejor Actor por su trabajo en “The Father”: Anthony Hopkins.

De acuerdo a lo mencionado durante la gala, el actor se encuentra en su residencia de Gales y debido a la diferencia de horario con Los Ángeles, le fue imposible conectarse para dar algunas palabras de agradecimiento.

Esta afirmación fue confirmada por Hopkins al día siguiente mediante un corto video que publicó en sus redes sociales. En él, el histrión de 83 años agradeció a la Academia por el honor y le dedicó su triunfo al fallecido Chadwick Boseman, quien también se encontraba nominado en la categoría.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, dijo. “De nuevo, muchas gracias a todos. Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado“, agregó.

Sin embargo, la celebración de Anthony Hopkins no terminó ahí, pues horas después surgió un cómico video del actor bailando junto a la veracruzana Salma Hayek.

“Celebrando con el Rey 👑 #anthonyhopkins su segundo #oscar por su extraordinaria actuación en El Padre“, fue el mensaje con el que Hayek acompañó el video que ya ha logrado recaudar poco más de 3 millones de reproducciones.

El corto clip recaudó miles de likes y comentarios; no solo de los fanáticos de ambos famosos, sino de reconocidas personalidades del medio del entretenimiento. Algunos de ellos fueron: Zoe Saldaña y Antonio Banderas.

Por su parte, Anthiny Hopkins no dudó en compartir su cariño con Salma Hayek, comentando el famosísimo video.

“Gracias, reina 👸🏻 por el cariño y las risas. Un día hermoso y memorable“, escribió el dos veces ganador al Oscar como respuesta a la publicación de la veracruzana.

