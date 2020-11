Anne Hathaway se disculpa con personas discapacitadas por The Witches

Anne Hathaway se disculpó con personas discapacitadas luego de ser blanco de críticas por asociaciones a favor de los derechos humanos; quienes aseguran que su papel como ‘La Gran Bruja’ en The Witches “perpetua la estigmatización de algunas enfermedades”.

Lo anterior lo mencionaron debido a que Hathaway, quien interpreta la versión humana de la malvada bruja, Eva Ernst, tiene tres dedos en cada mano. Esta es una condición similar a la ectrodactilia o malformación hereditaria de las extremidades en las que hay ausencia de partes o de dedos completos.

The Witches, es la película en la que Anne Hathaway se convirtió en bruja, y por la que ofreció unas disculpas en su cuenta en Instagram. “Permítanme comenzar diciendo que hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás porque no herir a otros me parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar”, escribió la actriz estadounidense.

“Lo siento. No relacioné la diferencia de extremidades con el GHW cuando me trajeron el aspecto del personaje; si lo hubiera hecho, te aseguro que esto nunca hubiera sucedido” agregó.

Anne Hathaway remarcó sus disculpas por los niños con diferencias en las extremidades. “Ahora que sé mejor, prometo que lo haré mejor. Y les debo una disculpa especial a todos los que los aman con tanta fiereza como yo amo a mis propios hijos: lamento haber decepcionado a su familia”, expresó en compañía de un video de la Fundación @Lucky_Fin_Project y el hashtag #NotAWitch, con el que anotó una perspectiva más inclusiva y necesaria sobre la diferencia de extremidades en personas discapacitadas.

Después de escribir sus disculpas, muchos seguidores aceptaron su sentir de manera positiva y agradecieron sus disculpas. “Esto sanará muchos corazones”, “yo también me sentí ofendido, pero aprecio que uses esta plataforma para aclarar y generar conciencia”, “sabemos que no lastimaste a nadie a propósito, lo que has hecho ahora es muy importante”, fueron algunas de las reacciones favorables ante su sinceridad.

