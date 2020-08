Anita Alvarado revela que tiene un tumor cerebral. Quiso poner punto final a los rumores y aclar贸 que no saldr谩 de “Sale el Sol”.

La carism谩tica y querida periodista Ana Mar铆a Alvarado quiso poner punto final a los rumores y aclar贸 que no saldr谩 del matutino 鈥淪ale el Sol鈥; tambi茅n revel贸 que no estuvo en el programa radiof贸nico 鈥淭odo para la Mujer鈥, de Maxine Woodside, porque est谩 atendiendo un problema de salud:

“No fui (al programa de Maxinne) porque fui al doctor. Les cuento que estaba yo muy preocupada por mi salud y pens茅 que s铆 me iba a tener que ausentar un tiempo porque me dijeron que tengo un tumor鈥.

No obstante, Anita cont贸 que es un tumor benigno por lo que no necesitar谩 una intervenci贸n quir煤rgica:

S铆 tengo un tumor en esta parte del lado derecho, un tumor benigno, por fortuna, porque pens茅 podr铆a ser maligno y que me iban a operar e iba a tener que faltar a mi trabajo. Por ahora el tumor no me est谩 dando problemas, pero est谩 ah铆. Me dijeron que no es conveniente operarlo. En caso de que crezca entonces s铆 me lo tendr铆an que operar鈥.

A ra铆z del ataque isqu茅mico que sufri贸 hace unos meses, Ana Mar铆a inform贸 que luego de varios estudios se descubri贸 que tiene el tumor benigno y lo not贸 debido a los ataques de epilepsia que experiment贸, y que hasta hace poco no sab铆a qu茅 eran.

Me hab铆an estado dando como unos jalones en la cara muy angustiantes y yo pens茅 que era par谩lisis facial. Por eso fui al doctor en realidad. Luego, 驴se acuerdan que en febrero tuve un ataque isqu茅mico? Pero me segu铆an dando estos ataques y yo dec铆a 鈥樎縋ues c贸mo? 驴Me est谩n dando puros pre infartos?鈥 Y resulta que no, que nunca tuve ataque isqu茅mico. Lo que tengo es epilepsia y a penas me lo diagnosticaron鈥.

Afortunadamente, Ana Mar铆a, una de las periodistas de espect谩culos m谩s queridas en nuestro pa铆s, nos inform贸 que no corre peligro y que va a seguir adelante con su vida:

Me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado. Voy a seguir trabajando, ya no me van a dar estas crisis que son unos choques electroquimicos que emite el cerebro y que se conocen como epilepsia. Ya estoy controlada con medicinas y el tumor por ahora es beningno, no dar谩 problemas鈥.

Ana Mar铆a compart铆a espacio en Imagen Televisi贸n con Gustavo Adolfo Infante en la secci贸n de espect谩culos 鈥淧谩jaros en el alambre鈥, de 鈥淪ale el Sol鈥.

