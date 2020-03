¡Angelique Boyer revive a Teresa en Tik Tok!. Además la actriz y su pareja Sebastián Rulli han causado furor en esta red social con sus videos.

Todo indica que la pareja favorita dentro del mundo del espectáculo quiere conseguir miles de seguidores pero ahora en esta famosa red social.

Sin duda la fiebre que esta causando Tik Tok va en aumento entre los famosos del espectáculo.

Aunque esta aplicación comenzó siendo utilizada por millones de adolescentes. Varios artistias ya maduritos se han unido a esta red social.

Una de las parejas favoritas del medio artistico que son Angelique Boyer y Sebástian Rulli se han unido a Tik Tok causando furor entre sus seguidores.

Los videos que han publicado han causado miles de risas entre sus seguidores:

“Estoy preocupada…. esto es adictivo!!! Vamos por más. Animen a mi amor que lo hace muy bien, aunque el dice que no…”, comentó la actriz en uno de sus videos.

Cabe mencionar que apenas acaban de abrir sus cuentas en Tik Tok y cada uno por separado ya cuentan con miles de seguidores.

En el caso de Sebastián Rulli tiene más de 25 mil seguidores, en Instagram cuenta con casi 9 millones.

Por su Angelique Boyer tiene casi los 451 mil seguidores y en Instagram cuenta con casi 11 millones.

Sin embargo la pareja ha publicado videos, pero el que más ha causado furor es cuando Angelique revivió a su gran personaje que la catapultó a la fama, la inigualable Teresa.

La actriz aparece en el video sosteniendo una bolsa de sabritas y luego una manzana, por lo que comenzó a decir una de las frases emblemáticas de Teresa:

“10 años después 🤪 Que emoción me provoca verlos hacer Teresa! Me voy a superar 🏻 por que entre ser o no ser YO SOY!!”, comentó la actriz.

¡Angelique Boyer revive a Teresa en Tik Tok!

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Tik Tok.