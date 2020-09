Angélica Vale será parte de “Artistas en incógnito”

Diez personalidades forman parte de Artistas en incógnito, un experimento donde el grupo de actores convocados mostrarán su talento a través de 10 monólogos en video y que se transmitirán el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas Ciudad de México.

Angélica Vale, Artús Chávez, Dalilah Polanco, Gina Castellanos, Gustavo Egelhaaf, Ignacio Riva Palacio, Mauricio Martínez, Natalia Saltiel, Oscar Schwebel y Paola Gómez son los artistas que crearon un monólogo y lo intercambiaron entre ellos, el resultado podrá verse el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas a través de la plataforma de Ticketmania.

“Está impresionante el show, nunca me imaginé participar en algo así. Le entré medio a ciegas, sobre todo para no perder contacto con la gente de México. No tengo la menor idea de quien haya escrito el monólogo que actué. Fue una experiencia muy divertida porque también tuve que producirlo y grabarlo”, dijo Angélica Vale, vía telefónica desde Los Ángeles.

Lo interesante del formato de “Artistas en Incógnito” es que todos trabajarán sin saber el nombre de quién escribió el monólogo y lo descubrirán cuando vean el producto final.

Por otro lado, el público será capaz de observar el proceso creativo de sus artistas favoritos, pues irán documentando todo el camino hasta llegar al final.

Otros proyectos de la artista

“Uno de mis mayores sueños es llegar a escribir algo. Mi faceta de escritora me emociona mucho, cuando me dijeron que tenía que escribir me emocioné como una loca y lo hice encantada de la vida. Me encanta que se estén realizando todos estos nuevos proyectos para seguir activos, es super importante”, agregó.

La actriz compartió que además de este show, se encuentra haciendo radio en la estación CALI 93.9 con un programa en “espanglish” que puede escucharse todos los días a las 08:00 horas, horario de la Ciudad de México y 09:00 horas, horario de Los Ángeles. “Es un programa dirigido a la comunidad de latinos, nos escucha gente de muchos lados, más de Brasil y México, me emociona muchísimo” concluyó la actriz mexicana.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.