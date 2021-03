La ex Primera Dama más polémica de México, Angélica Rivera, está lista para contar la verdad de su matrimonio con Enrique Peña Nieto, así lo han asegurado fuentes cercanas a la actriz.

Tras el final del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, y su inminente divorcio con Angélica Rivera, fuentes indican que la ex actriz estaría preparando un libro, serie o reality show para destapar los secretos del polémico romance.

Esta noticia fue difundida por el programa de espectáculos “Suelta la Sopa”. En su última transmisión se reveló que cualquiera de los tres proyectos conmocionarán al país.

“Ella va a contar lo que muchos no se imaginan. En lugar de lo que todos piensan de que había un contrato, donde todo se había escenificado, en sí Peña Nieto le rompió el corazón, que ella lo lloró hasta el último día”, señaló el conductor Juan Manuel Cortés.

Ante el cuestionamiento sobre el mencionado proyecto, se dijo que si bien no está confirmado qué será, causará revuelo.

“Me lo dicen fuentes muy cercanas a ella, es que está preparando un mega proyecto que incluye un libro y algo que podría ser una serie o reality autobiográfico”.

Angélica Rivera sería la protagonista del remake de “Mirada de Mujer”

Kate del Castillo critica a Angélica Rivera: “Como primera dama nunca hizo nada”

Angélica Rivera contará todo sobre su relación con Peña Nieto

“Va a dejar con la boca abierta a todo el mundo“, concluyó el presentador.

Con el esperado proyecto, Angélica Rivera haría su gran regreso a las pantallas luego de 10 años fuera de los reflectores de la televisión mexicana.

Esta es la segunda ocasión durante la semana en la que Rivera se mantiene frente al ojo público. Esto luego de que su ex pareja, “El Güero” Castro, diera algunas declaraciones sobre la actriz.

“Si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto, es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese“, señaló.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen