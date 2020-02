Angélica Rivera reaparece en televisión tras divorcio y accidente. Así es, “La Gaviota” regresó a la pantalla chica a través de Univision durante el programa “Mira Quién Baila”.

La última ex primera dama de México acudió a los foros de Univision y aceptó participar en una cápsula para apoyar a su hija, Sofía Castro, durante un ensayo del programa “Mira Quién Baila”.

Para muchos mexicanos resulta sorpresiva la aparición de Angélica Rivera en la pantalla chica tras su divorcio de Enrique Peña Nieto y un accidente casero sufrido el año pasado.

Sofía ya había revelado la visita de “La Gaviota” al foro de Univision, pues publicó en Instagram una foto junto a ella y su papá el productor Alberto “El Güero” Castro.

“Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mi! Gracias, siempre LOS AMO INFINITO”, escribió en el post.

A post shared by Sofia Castro (@sofia_96castro) on Feb 10, 2020 at 5:25pm PST

Sin embargo, este domingo en la semifinal del programa se mostró el vídeo de su participación lo que significó su reaparición en la pantalla chica.

“Vengo de mamá, y hoy quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi”.

Angélica Rivera reaparece en televisión

Y agregó: “quiero agradecerte públicamente que has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto, como lo vive cualquier familia”, dijo La Gaviota.