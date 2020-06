¡No soy una mujer millonaria!: Angélica María

Angélica María: ¡No soy una mujer millonaria!. Si bien admitió que le ha ido “muy bien” a lo largo de su carrera, rechazó que sea millonaria…

En medio de la crisis sanitaria por covid-19, Angélica María habló sobre los estragos económicos a los que se enfrenta la comunidad artística por la pandemia.

Además aseguró que ella también está pasando por momentos complicados y que sus ahorros se están terminando debido a la falta de trabajo.

La intérprete de “Eddy, Eddy” mencionó que están recaudando fondos para apoyar a los trabajadores del teatro, esto después de que su hija, la también actriz Angélica Vale, fuera duramente criticada en redes sociales por pedir donaciones para los actores y miembros de producción de Broadway.

“Ya se me acabaron (los ahorros) porque aquí está la cosa dificilísima. Los Estados Unidos, Los Ángeles es muy caro”, mencionó a Venga la Alegría.

Asimismo, econoció que lleva toda la cuarentena sin poder trabajar y, por lo tanto, pasa por una mala racha económica, incluso dijo que a pesar de tener una exitosa carrera no es millonaria.

“Estoy tronándome los dedos. A mí no me ha ido mal en la carrera, pero no soy una mujer millonaria. Entonces, yo deseo que de alguna forma existan soluciones y podas trabajar pronto”, dijo la actriz.