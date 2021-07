Ángela Aguilar “explota” contra Karol G por cantar con groserías (VIDEO)

La presentación con mariachi de Karol G en Premios Juventud sigue dando mucho de qué hablar, y la siguiente en dar su opinión fue la hija del cantante Pepe Aguilar, Ángela Aguilar. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para conocer los detalles.

En entrevista con varios medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la cantante de regional mexicano hizo explosivas declaraciones sobre la interpretación de la colombiana.

Primeramente, Ángela indicó que si bien la música es universal, ella nunca ha escuchado que el mariachi se cante con groserías: “Yo creo que la música es universal y todos lo pueden cantar. Pero yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi”.

A pesar de esto, la hija de Pepe Aguilar insistió en que las críticas siempre van a surgir, pues no siempre se puede complacer al público. En lugar de molestarse, Ángela Aguilar insistió en que es cuestión de no tomárselo personal.

“Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Hay gente que acabas de sacar una canción y le encanta. Pero, así como hay gente que le va a encantar, hay gente que le va a chocar, y es parte de, no es personal“, dijo a las cámaras de Suelta la Sopa.

Al igual que Ángela Aguilar, Noelia se lanza contra Karol G

A través de sus redes sociales, Noelia no dudó en pronunciarse sobre la presentación de la colombiana. Si bien comenzó su mensaje aplaudiendo los logros de Karol G, también incluyó su descontentó ante el recurso de los mariachis.

Noelia sustentó su opinión argumentando que fue una falta de respeto a la música regional mexicana y al mariachi, pues cantó de una manera que consideró poco apropiada.

“Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México mi familia política, todos son pilares de la música Ranchera y de mariachi, y están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más, porque eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día. Eso no es agradable“, agregó.

