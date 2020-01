anel se pelea con El Brujo Mayor en vivo

Ferdinando Valencia sufrió asalto a mano armada. A través de su cuenta de Instagra, el actor relató la terrible experiencia que pasó la noche de este viernes en la Ciudad de México y envió un poderoso mensaje a quienes lo asaltaron.

Momentos después de ser asaltado, Ferdinando Valencia hizo uso de sus redes sociales para relatar cómo sucedieron los hechos. “Antes que nada estoy feliz de que este bien. Yo, mi asistente acabamos de ser asaltados incorporándonos después de una calle llamada Barranca del Muerto por la lateral de Periférico hacia Periférico”, inició.

“Se acercaron al incorporarnos a la lateral dos chavos, tocaron la ventana, todo esta lleno de cristales por todos lados…tocaron la ventana, me apuntaron con una pistola. Voltee a ver mis posibilidades, al frente de mi, tenía otro carro detenido porque no se podían incorporar a periférico”, comentó.

“Intente avanzar un poco, el carro de adelante no me dejo, con toda esta inmediatez no supe cómo reaccionar. Cuando yo vi la pistola me trate de cubrir en al parte de atrás del carro. Ellos estaban en este costado, aquí atrás, y al avanzar ese pequeño par de metros y detenerme con el vehículo enfrente, recibo el impacto de un balazo, cruzó por aquí (señala su hombro). Ya detenido yo me pidieron el reloj, el reloj de mi asistente que esta allá atrás”.

Visiblemente molesto el actor de 40 años expresó lo triste que se siente y la lástima que le da que las personas que lo asaltaron no quieran superarse en la vida, por lo que les envió un poderoso mensaje:

“No sé como traducirlo, creo que fue muy rápido, muy súbito, me dio impotencia, de dio tristeza. Y no me da tristeza únicamente por la rabia de perder un par de valores no… es todo lo que esta detrás. (…) El esfuerzo de ellos en que consiste…?A cambio de nada, porque lo tienen que entender, a cambio de nada, despojarte de mucho más de lo que ellos creen que se llevan de ti. Tiene que haber, espero, que mucha necesidad y que en realidad de algo les sirva lo que me quitaron, pero tiene que haber un grado de incultura tremendo”, advirtió.

Puedes ver el mensaje completo de Ferdinando en este video de Instagram.

Ferdinando Valencia no es el único que sufrió un asalto, varios famosos han utilizado sus redes sociales para encarar la inseguridad del país y hacer un llamado a la sociedad para hacer una reflexión. Otros famosos como Yahir, Érika Zaba y Samo han sido víctimas de la delincuencia.

Con información de Agencia México.