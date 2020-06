¡Anel quiere que sus cenizas descansen junto a José José!

Anel Noreña quiere que sus restos descansen junto a José José. La ex actriz dijo que su voluntad es descansar al lado del Príncipe de la Canción…

Anel, ex esposa de José José, sorprendió con sus declaraciones durante la entrevista que concedió al programa Hoy, luego de que su hijo José Joel revelara su duda al respecto de que las cenizas de su padre sean auténticas.

“Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, no sé… pero lo que sea, para mí, y para ellos también (sus hijos), regresó su papá, y hasta ahí vamos porque lo demás sí se puede saber, pero ha de costar un lanón y no hay para eso”.

“Qué le hayan hecho, que le hayan echado polvo no sabemos, porque creo que nadie abrió la bolsa, no sé, algún día se sabrá”, dijo.