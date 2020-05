Anel Noreña aparece sin maquillaje y causa terror. La actriz cuando era joven se caracterizó por tener uno de los rostros más bellos de México.

Tras varios años es evidente que su cara cambió, por lo que ha sorprendido a sus seguidores la mostrarse por primera vez al natural.

Ella aparece una vez a la semana presentando una capasula en el programa Hoy, la cual se llama ’40 y 80’, ahí la ex actriz presenta sus tips de belleza, además de cómo un adulto mayor puede tener una vida más saludable.

Sin embargo en la capsula que presentó esta semana Anel apareció sin maquillaje, debido a que iba a enseñar cómo se deben pintar las señoras de su edad.

Por lo que ha dejado impactados a los televidentes al ver el rostro irreconocible de Anel Noreña, ella siempre se ha caracterizado por ser una mujer sumamente elegante, con su outfit impecable, aunque también con exceso de maquilla según dicen algunos de sus seguidores.

Aunque seguramente Anel sabía al que mostrarse de esa manera tan natural recibiría algunas críticas, fue algo que no le importó.

Debido a que ella aparece en el video muy contenta y dando paso a paso los tips que deben seguir las señoras para verse como a ella.

“Yo me la pongo generosamente, porque me gusta grueso el maquillaje. He visto, a través de los años, que el maquillaje grueso no te echa a perder la cara, al contrario, te protege la cara. Póntela como si fuera cremita”, explicó.