Anel debastada por no conocer a su primer nieto varón. Su hija Marysol Sosa dio a luz a su segundo hijo antes de tiempo.

La orgullosa abuelita no ha podido conocerlo por las medidas de sanidad que hay en el país ante la pandemia del coronavirus.

La familia Orozco Sosa se encuentra muy feliz ante la llegada de su segundo hijo, quien es el primer varón que tienen, debido a que su primogénita es una pequeña niña.

Además la felicidad es al doble, porque José Patricio es el primer nieto varón del fallecido José José y Anel Noreña, quien esta devastada por no poder conocer al bebé todavía.

Debido a las medidas sanitarias que hay en estos momentos por la pandemia del coronavirus, donde ella al igual que el recién nacido son personas vulnerables de contagiarse del virus.

Según la abuelita mencionó que espera con mucha ilusión poder conocer pronto a José Patricio y poder llenarlo de besos y abrazos:

“Está regio (el bebé), lo único que me duele en mi corazón de abuela es que no he podido lanzármele a los besos, porque todavía no lo conozco en persona, pero próximamente, no sé para cuándo…”, confesó.