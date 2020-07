Andrés García se divorcia después de 20 años. En plena cuarta edad, el actor y ex protagonistas de películas decidió poner fin a su matrimonio…

A pesar de que el romance entre Andrés García, el reconocido galán de telenovelas y Margarita Portillo, la oriunda de Acapulco ha sido de altas y bajas en todos esos años, de acuerdo a Gustavo Adolfo Infante esta vez la relación llegaría a su fin definitivamente.

“Ahora sí es definitivo, ya no se soportan, ya no hablan, ya no se ven, ya no viven, ni conviven, es más, estoy en condiciones de afirmarles que están en trámites de divorcio, no separación, de divorcio”, reveló el periodista.