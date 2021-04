Andrés García es una de las figuras masculinas más queridas por Luis Miguel. El lazo entre los famosos es tanto, que ha sido parte de los momentos más difíciles en la vida del “Sol de México”, como la desaparición de su mamá, Marcela Basteri.

En entrevista con Yordi Rosado, Andrés García se sinceró sobre varios temas que lo han perseguido a lo largo de su trayectoria artística, uno de ellos fue su cercanía con Luis Miguel.

El protagonista de “Pedro Navaja” relató que su relación era tan estrecha, que se querían como padre e hijo.

“Una vez me preguntó, me dijo muy en serio, porque él fue un niño privilegiado, desde niño tenía una inteligencia fuera de lo común y la sigue teniendo. Me dijo muy serio, a solas, ‘oye, apá, ¿no será que yo soy hijo tuyo y no de mi papá? Yo no me parezco a mi papá, me parezco más a ti’“, agregó García.

Además, aseguró que sí que sabe sobre el paradero de la mamá de Luis Miguel, pero no ha roto el silencio por respeto a él.

“Sí supe, pero no quiero hablar de eso porque obviamente es algo doloroso para Micky“, “a Luis Miguel lo quiero como a un hijo, igual que a Roberto (Palazuelos)”, señaló.

Asimismo, el actor indicó que el distanciamiento entre ambos se dio porque a Luis Miguel “se le subió la fama a la cabeza”, algo que a él no le pareció.

“Creo yo que patinó, se le subió quizá un poquito la fama, y entonces yo me molesté… y le contesté como contesto yo. Pero lo quiero muchísimo”, dijo.

Te puede interesar:

Andrés García dispara al aire en plena entrevista con Yordi Rosado: “Me vale”

Andrés García habla sobre el supuesto romance que mantuvo con Anahí

Además de hablar sobre Luis Miguel, el oriundo de República Dominicana no se guardó nada y le relató todas las aventuras que vivió durante su juventud.

En uno de sus relatos, Andrés García causó polémica al disparar al aire una de sus armas, esto con la premisa de “darle clases de tiro” a Yordi.

“Las armas se disparan siempre tres balazos entonces esto es así”, dijo antes de disparar al vacío.

“Cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto… es redonda entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando”, agregó el actor.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen