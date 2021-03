Varios años después de rumores sobre un posible romance surgieran, el actor Andrés García disipó las dudas existentes de una relación con Anahí, con quien compartió pantalla en una telenovela.

En entrevista con el programa Hoy, Andrés García recordó su participación en el melodrama “Mujeres Engañadas” (1999), al lado de la actriz y cantante, Anahí.

Durante el rodaje, surgieron rumores sobre una posible relación entre los actores, a pesar de que García tenía 60 años y Anahí 17. Incluso se llegó a especular que al finalizar el rodaje, la “pareja” decidió irse a vivir a Acapulco.

Sin embargo, Andrés García desmintió las especulaciones afirmando que la cercanía que el público percibió no fue más que cariño paternal de su parte.

“No. A Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, es muy encantadora pero nunca hubo nada de eso“, destacó el actor de 79 años.

No es una mentira que Andrés García ha dado mucho de qué hablar por su larga lista de romances. Sin embargo, se ha caracterizado por ser muy transparente sobre ellos.

“Mis romances casi no han sido secreto porque soy figura pública desde hace muchos años”, comentó. “Hay eventos y hay romances que quizá todavía no haya hablado de ellos. Según me van viniendo a la memoria, entonces los voy hablando”.

Uno de sus noviazgos más sonados en el medio, fue el que mantuvo con la modelo Carmen Campuzano, a quien en reiteradas ocasiones ha calificado como una gran mujer y parte importante de su vida.

“Carmen fue un gran amor, efectivamente. Así es. Fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Fue uno de los grandes amores de mi vida“, dijo Andrés García para una entrevista hace algunas semanas.

