El presentador Yordi Rosado nunca falla al sorprender a sus seguidores con las entrevistas que realiza semana a semana en su canal de Youtube; en esta ocasión, Andrés García impactó con sus revelaciones y al sacar una pistola en medio de la plática.

Este domingo, el oriundo de República Dominicana no se guardó nada y le relató a Yordi Rosado todas las aventuras que vivió durante su juventud. Dentro de ellas destacó su irreverencia y personalidad “peleonera”.

“Le estoy platicando a Andrés que yo nunca tuve armas cerca, entonces les tengo mucho respeto y le dije ‘no sé realmente bien cómo disparar”, externó Yordi Rosado.

Fue ante esta afirmación que el actor sacó un arma y comenzó a dispararle al vacío mientras le daba algunas indicaciones: “Las armas se disparan siempre tres balazos entonces esto es así”.

“Cualquier calibre puede matar, esta es una bala de impacto… es redonda entonces te impacta y te tumba, tú lo que quieres es que se caiga y no te siga disparando”, agregó Andrés García.

Andrés García le da una “clase” de disparos a Yordi Rosado

Ante tal acción, Yordi se apresuró a informar que la playa hacia donde el histrión apuntó se encontraban vacías en ese momento. Asimismo, cuestionó si era legal disparar de esa manera.

Te puede interesar:

Andrés García habla sobre el supuesto romance que mantuvo con Anahí

“Me decía papá”: Andrés García revela que Luis Miguel pensaba que él era su padre

Con su característico tono y estilo “irreverente”, García respondió: “Me vale madre, si te vas a ajustar a lo que es legal no te dejan ir al baño“.

Además de su “clase exprés” de disparo, el actor de Pedro Navaja se sinceró sobre varios rumores que lo han perseguido por muchos años, uno de ellos la famosa “bombita”.

“Me dio cáncer de próstata, me operaron y me quedé impotente y no había manera de que aquello respondiera. Yo pensé que por ser quien soy y no hubo manera, mis amigas lo intentaron… hasta que apareció lo de la bombita”, explicó.

Checa la entrevista completa aquí:

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen