¡Andrés García busca mujer para usar la bombita! 💪💪

Andrés García dice que aún le funciona la bombita… Pese a los años, el galán de cine y telenovelas se dice dispuesto a darse la oportunidad en el amor…

Así es, recordemos que la semana pasada don Andrés confirmó que se encuentra en proceso de divorcio de su esposa Margarita Portillo, ahora sorprende al revelar que su famosa bombita está lista para la siguiente mujer en su vida.

A sus 79 años de edad, el galán de las telenovelas aseguró que a pesar de que en su vida le han tocado puras mujeres “difíciles”, no descarta volver a enamorarse y darle rienda suelta a la pasión.

“La bombita funciona, el problema ahora es el coronavirus, no te puedes relacionar así como así, yo no lo he encontrado la solución todavía a eso, quisiera encontrársela, pero todavía no se la veo, porque te arriesgas a contagiarte, (pero) estoy esperando a que llegue”, dijo en entrevista para el programa Despierta América.