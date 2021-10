Andrea Meza revela cuáles son sus planes tras el fin de su reinado como Miss Universo

Con el fin de su reinado a la vuelta de la esquina, la Miss Universo Andrea Meza reveló qué rumbo tomará su carrera y si regresará a ejercer como Ingeniero o se dedicará al mundo del entretenimiento. ¡Sigue leyendo para conocer los detalles!

En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, la reina de belleza explicó que tras el fin de su reinado, denominado como el más corto de la historia, le gustaría dedicarse a la música y continuar con las acciones altruistas que la han caracterizado.

Tras ser cuestionada sobre su amor por la música, Andrea Meza destapó que este data desde muy pequeña, pues es algo que viene de generaciones, atrás gracias a su papá:

“Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones. Me pone feliz, se que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es un terreno que me gustaría explorar“, dijo de manera remota al programa matutino.

Te puede interesar:

Andrea Meza destapa que fue víctima de acoso en el gym: “Me siguió a casa”

Andrea Meza se pronuncia sobre el caso YosStop: “Si lo que dices no aporta, guárdalo para ti”

Este es el plan de Andrea Meza tras el fin de su reinado

Luego de su confesión, los conductores del matutino le preguntaron sobre cuál sería el género con el que le gustaría hacer su gran debut en la escena musical: “Tal vez la música sierreña, me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla, no he definido a que genero inclinarme”.

Para concluir, Andrea Meza destacó que su interés por forjarse un lugar en la industria no nació de la noche a la mañana y realmente es una pasión que la ha acompañado por varios años:

“Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta (…), dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía un año, yo apenas hablaba bien, pero ya estaba cantando“, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.