Andrea Meza destapa que fue víctima de acoso en el gym: “Me siguió a casa”

La Miss Universo Andrea Meza ha dedicado su reinado a combatir la violencia contra la mujer, y recientemente reveló que ella también ha sido víctima del acoso. ¿Cómo fue su experiencia? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente con el programa Suelta la Sopa, la chihuahuense se sinceró sobre un episodio en el que fue acosada por un hombre que asistía al mismo gimnasio que ella.

De acuerdo a su relato, todo ocurrió hace unos meses durante una de sus visitas al gimnasio. Meza detalló que un hombre la vigilaba, y esperó hasta que terminó de ejercitarse para poder interceptarla.

“Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo me di cuenta de la situación hasta dos semanas después“, señaló la reina de belleza.

“Ya a las 9 de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Me llama por mi nombre, volteo y no identifico a la persona”, añadió Andrea Meza.

Afortunadamente, la mexicana pudo alejarse a tiempo del sujeto y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, esa experiencia le ayudó a darse cuenta que no todas corren con la misma suerte, por lo que usaría su plataforma para contribuir en esta lucha.

“Me sentí literalmente, como dices, violada, una violación de mi intimidad, de mi espacio personal. Esa fue una de las situación que detonó el querer trabajar por esto”, expresó Andrea Meza para concluir su intervención.

