Andrea Legarreta tiene prohibido usar Tik Tok. Las Hijas de la conductora de Hoy fueron quienes le pidieron a su mamá que no tenga le famosa aplicación.

Esta nueva aplicación cada vez esta causando furor entre los adolescentes, aunque gente de todas las edades se están sumando a esta red social.

Para quienes no saben que es Tik Tok es una aplicación que consiste en grabar videos que no pasen de los 15 segundos, los cuales pueden ser musicales, de viajes y moda, es una res social preferida por los adolescentes.

Aunque es para jóvenes muchos famosos ya maduritos se han unido a Tik Tok, por lo que han comenzado a compartir videos realizando algún divertido baile o un playback de su canción favorita.

Sin embargo no todos los famosos se podrán sumar a esta nueva aplicación una de ellas es Andrea Legarreta, debido a que sus hijas se lo prohibieron.

“Mis hijas me dicen ‘mamá por favor tú no mamá, si te encargo que tú no’ y yo les contesto ‘no, no te preocupes’”, confesó.