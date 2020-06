Andrea Legarreta se pelea en pleno programa en vivo con Shanyk. La periodista de espectáculos siempre ha sido muy polémica.

Por lo que Andrea cuando considera prudente y necesario siempre sale a la defensa de los famosos contra los que despotrica en ese momento Shanyk.

Vaya pleito que se armó en la emisión del programa Hoy de este 25 de junio del 2020 entre Andrea Legarreta y Shanyk.

El pleito se suscitó cuando la periodista de espectáculos comentaba sobre la separación entre Edna Monroy y Juan Diego Covarrubias, la cual sucedió hace un año, según los motivos del divorcio fue porque ella era infértil, se especuló.

La separación de ambos ha vuelto a surgir luego de que Juan Diego apareciera en una fotos junto a su nueva pareja, por lo que Edna ha dejado muy en claro que su separación no fue porque fuera infértil y pidió que ya dejaran el tema por la paz, debido a que ambos se encuentran en otro momento de su vida.

Tras esas declaraciones Shanyk realizó sus peculiares comentarios, los cuales molestaron a los conductores del programa:

“Yo creo que hay una forma de no divorciarte, hay un método. La mujer tiene que ser generosa con su cuerpo con el hombre; porque el hombre que no tiene a una mujer que se da en su cuerpo, se busca a otra. Un hombre no puede estar en ayunas”, dijo Shanyk.