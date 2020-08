Andrea Legarreta revela los “arreglitos” que se ha hecho. La conductora decidió sincerarse con el público y hablar de las cirugías plásticas…

Así es, Andrea Legarreta es, sin duda, una de las presentadoras más populares y polémicas de la televisión mexicana.

La famosa suele compartir momentos privados de su vida como los XV años de su hija Mía, su primera vez y su historia de amor con su esposo, Erik Rubín.

En esta ocasión, la conductora de Hoy decidió sincerarse con el público y hablar de los “arreglitos” que se ha realizado a lo largo de los años.

La también actriz sostuvo una conversación con la periodista Lourdes Stephen en su canal de YouTube, en la que confesó qué cirugías plásticas se realizó y los motivos de las operaciones.

“En las bubis después de la lactancia… Yo las tenía bastante bien, pero después de la lactancia de las dos, (las tenía) tristes, tristes”, dijo entre risas.

La presentadora mencionó que cuando era muy joven se operó la nariz debido a que tenía un pequeño defecto.

¡Andrea Legarreta revela los arreglitos que se ha hecho!

“Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía un bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una minibolita que no me gustaba”, agregó.

Dejó en claro que tener una saludable apariencia física es producto de una buena alimentación y ejercicio.

“La genética también es como un regalo que te dan tus padres. Mis padres son come años y la verdad se ven muy bien. Son muy saludables”, dijo.

