Andrea Legarreta regalará despensas a familias por COVID-19

#QuédateEnCasaYoTeApoyo Es una iniciativa para apoyar a que quienes no puedan quedarse en casa porque viven al día y tengan la tranquilidad de quedarse unos días porque les daremos despensas para su familia. Esta semana inicio con 25 familias e iré eligiendo a más familias conforme pasen los días y la manera en la que yo la entregaré será ÚNICAMENTE vía mensajes DIRECTOS, donde me cuenten su situación brevemente. Yo les haré saber que han sido seleccionados para que me den su dirección y enviárselas con el servivio a domicilio de los supermercados. NO ME DEJEN AQUÍ SUS DATOS ABIERTAMENTE para no correr riesgos POR FAVOR! Deben ser mensajes DIRECTOS hermosuras 🙏🏻 Gracias @maca_online por nominarme! Ahora nomino a @erikrubinoficial @montserrat33 @aracelyarambula @sofiavillalobostv @alexgouboy @miguelherreradt @magdaproducer @_carlosrivera para que ayuden con la cantidad de despensas que quieran a nuestras familias que nos necesiten!! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #EsTiempoDeAyudar #quedateencasa VAMOS MÉXICO 🇲🇽!!!