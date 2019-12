Andrea Legarreta realiza tremenda posada con sus amigos

View this post on Instagram

Gracias @andrealegarreta por la comida 🤚🏼💕 @reporterodelaire @erikrubinoficial @miarubinlega @ninarubinl @marisolglzc @marthacarrillop @chanojurado @burrovan @andy___rodriguez @magdaproducer @andy_escalona @paulstanleyd @maumancera @sofiavillalobosc 🎉🍷🥂