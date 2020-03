Andrea Legarreta preocupada por el coronavirus, pide que se queden en casa

View this post on Instagram

Me enviaron este mensaje que me encantó y te lo quise compartir, porque siento que aplica en TODAS las circunstancias de la vida y en TODOS los momentos, incluso en el día a día cuando tenemos que salir y volver a casa… Léelo, vale la pena… 🙌🏻 No considero el aislamiento tener que quedarme en casa con quien yo amo. El aislamiento es lo que están viviendo los enfermos graves. Deja de decir que estás aburrido, molesto porque no puedes salir de casa; mientras que todos los que están en el hospital quieren irse a casa. Entonces, agradece a Dios si tienes que quedarte en casa, pues con todo, con dinero o sin dinero, con un trabajo o sin trabajo, estás en el mejor lugar que podrías estar, en tu casa, rodeado por quien te ama. Quizás sea hora de transformar tu casa en un lugar maravilloso para quedarse, un lugar de paz y no de guerra, de abrazo y no de distanciamiento. De todos modos, mira con otros ojos la situación que estás viviendo. Haz de tu casa una fiesta: Escucha música, canta, baila. Haz de tu casa un templo: Ora, reza, medita, pregunta, agradece, alaba, suplica. Haz de tu casa una escuela: Lee, escribe, dibuja, pinta, estudia, aprende, enseña. Haz de tu casa una tienda: Limpia, ordena, organiza, decora, etiqueta, mueve de lugar, vende, dona. Haz de tu casa un restaurante: Cocina, come, prueba, crea recetas, cultiva especias, planta un huerto. En fin… haz de tu casa, y de tu familia, un lugar de amor♥️ #DiosMeLosBendiga 🙏🏻