Andrea Legarreta organiza fiesta y no invita a Galilea Montijo

View this post on Instagram

#CadaLocoConSuTema #ElClubDeTobi #Amigos Reunion “virtual” con estos loquitos que AMO!! La app se llama #houseparty 👋🏻 Bendita tecnología!! #quedateencasa @maumancera @burrovan @chanojurado @paulstanleyd Gracias por las carcajadas!! 😂🤣😂🤣