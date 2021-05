Andrea Legarreta y Erik Rubín se ha posicionado como una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento. Esto gracias a que durante sus 21 años de matrimonio se han mantenido fuera del escándalo, y sin miedo a hablar sobre sus altibajos.

Recordemos que desde sus inicios, la conductora de “Hoy” y el integrante de Timbiriche fueron el blanco de especulaciones por la reputación de badboy que tenía el cantante.

Fue justo durante una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, que Legarreta y Rubín revelaron varios detalles de su relación; incluso compartieron qué pasaría si en algún punto deciden divorciarse.

“No hay que negarlo, a veces hay etapas en las que no te soportas igual, incluso te molesta como respira tú pareja, son etapas de la vida, nosotros ya tenemos 21 años juntos”.

“Todos en algún momento llegamos a un límite en donde explotas, y en nuestro caso hemos llegado a ese límite de cuestionarte si hasta aquí llegamos, pero nos hemos dado cuenta que al final nos amamos”, agregó Andrea Legarreta.

¿Andrea Legarreta y Erik Rubín se divorcian?

Aunque por el momento la pareja se encuentra en su mejor momento, la también actriz señaló que no se sabe lo que pueda pasar en el futuro. Por esta razón, no descarta la posibilidad de un divorcio.

Si esto sucede, Andrea indicó que ya no podría estar con otro hombre: “En mi caso no veo mi vida con otra pareja, yo le he dicho en repetidas ocasiones que si llegamos a divorciarnos de verdad no pienso en tener una pareja”.

Para quitar el tono serio de la charla, Erik Rubín no dudó en bromear diciendo que sería muy difícil para Andrea Legarreta poder reemplazarlo; ante este comentario, las conductoras de Mojoe no pudieron evitar reírse.

“Y después de mi debe de ser muy difícil encontrar alguien que me iguale la verdad, pero me pasa lo mismo, sería difícil encontrar a alguien así de guapa como mi esposa“, concluyó.

